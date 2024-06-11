احتفال ديانا كرزون باليوبيل الفضي لتولي الملك السلطة في الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت نجمة الأردن الأولى، الفنانة ديانا كرزون نفسها نجمةً لاحتفالات المملكة الأردنية باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية، وذلك بحضور ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين وزوجته الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة، وعدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة.

وأطلت ديانا في الحفل الرئيسي الذي أقامه الديوان الملكي، وقدمت خلاله عملين من روائع الشعر العربي الذي تغنى بحب الأردن، فغنت قصيدة الشاعر العربي الكبير سعيد عقل "عمان في القلب"، ثم اطربت ديانا الحضور ايضاً بغناء "أرخت عمان جدائلها" للشاعر العربي الكبير حيدر محمود.

وباتت ديانا نجمة احتفالات الأردن الأولى باليوبيل الفضي، إذ سبق لها وأن شاركت باحتفالات الجالية الأردنية بدبي بهذه المناسبة، وأحيت حفلاً جماهيرياً كبيراً فيها، كما كان حفل ديانا في متحف الدبابات الملكي الأكثر جماهيرية على الإطلاق من بين جميع الاحتفالات الشعبية التي أقامتها الحكومة الأردنية، احتفاءً بمرور 25 عاماً على تولي الملك عبد الله سلطاته الدستورية.

وقدمت ديانا في متحف الدبابات كل أغانيها التي قدمتها لبلدها الأردن، إضافة لوصلات غنائية مستوحاة من التراث الأردني والشامي، وشاركها آلاف الحضور الغناء في جميع الفقرات التي قدمتها.