سر غياب أحمد الفيشاوي عن المؤتمر الصحفي لفيلم "ولاد رزق 3"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المخرج طارق العريان على كشف سبب غياب أحمد الفيشاوي عن أحداث الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق 3”.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم أن قرار عمل الفيلم جاء خلال أسبوعين فقط، وكان مجرد فكرة وليس إسكربت مكتوب.

وأضاف: "عشان كدا جمعنا الأبطال بصعوبة، وكان وقتها أحمد الفيشاوي بيصور أكتر من فيلم وكان صعب يدخل الفيلم".

وتابع: الفيلم كانت مدته ساعتين وثلث قبل عمليات المونتاج.

وتحتفل أسرة فيلم “ولاد رزق 3” بطولة أحمد عز وعمرو يوسف بالعرض الخاص للفيلم الليلة فى القاهرة الجديدة.

وكانت شاركت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث الجمهور برومو جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بداية من 12 يونيو الجالي.

وظهر في برومو ولاد رزق الضربة القاضية، أحمد عز ورفاقه وعودتهم للشغب لكن هذه المرة في الرياض وينضم لهم آسر ياسين بشخصية الشايب.

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.