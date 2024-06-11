الاستعدادات الأخيرة لحفل محمد رمضان بسفح الأهرامات لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعدادات تجري على قدم وساق من قبل منظمي حفل الفنان محمد رمضان المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء بسفح الأهرامات لأول مرة.

ونشر "رمضان" صور ومقطع فيديو من تجهيزات المسرح عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "التدريبات الأخيرة استعدادًا لأدائي الليلة، لأول مرة أمام سفح الأهرامات".

وكان الظهور الأخير للفنان محمد رمضان من حفل زفاف نجل ياسين منصور الذي أقيم مساء السبت الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ونشر صور عبر حسابه على نفس التطبيق ظهر خلالها مع عدد من أصدقائه.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد رمضان بفيلم "ع الزيرو" وعرض بموسم أفلام الصيف لعام 2023.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "أنا قاتل" للمخرج محمد سامي، وفيلم "أسد" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع السيناريست والمخرج محمد دياب.

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