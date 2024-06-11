بالصور| نجوم "ولاد رزق- القاضية" يتحدثون عن الفيلم في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وحضر المؤتمر المخرج طارق العريان، الكاتب صلاح الجهيني، المنتج موسى عيسى، النجوم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، وأدار المؤتمر المذيع شريف نور الدين.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يطرح ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، ويشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، ويشارك عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.