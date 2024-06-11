بالصور.. ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة داخل "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورًا جديدة لأحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت "ياسمين" صورًا وهي تمارس تدريبات رياضية شاقة داخل الجيم، عن طريق خاصية "ستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

يذكر أن آخر مشاركات "ياسمين صبري" كانت في مسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

هاجر أحمد في أول ظهور مع زوجها: "دايما بنتفق على اللي أنا عايزة أقدمه"

ميار الببلاوي توجه رسالة لمنتقديها: "خليكم ولاد ناس متهاجموش حد لمجرد الهجوم"