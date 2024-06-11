فن ومشاهير

بالصور.. ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة داخل "الجيم"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورًا جديدة لأحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب "الجيم".

ونشرت "ياسمين" صورًا وهي تمارس تدريبات رياضية شاقة داخل الجيم، عن طريق خاصية "ستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

يذكر أن آخر مشاركات "ياسمين صبري" كانت في مسلسل "رحيل" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

ياسمين صبري تلعب على التريدميلياسمين صبري داخل الجيم

اقرأ أيضا..

هاجر أحمد في أول ظهور مع زوجها: "دايما بنتفق على اللي أنا عايزة أقدمه"

ميار الببلاوي توجه رسالة لمنتقديها: "خليكم ولاد ناس متهاجموش حد لمجرد الهجوم"

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا