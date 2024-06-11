بشواتي.. مجد القاسم يطرح أحدث ألبوماته الغنائية في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب مجد القاسم لطرح ألبومه الجديد بعنوان "بشواتي" في عيد الأضحى المقبل، بعد الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه، والذي يضم قرابة 10 أغاني.

ومن المقرر طرح أغنية "بشواتي" خلال ساعات، من كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، بحسب ما أعلن مجد القاسم.

وعن حقيقة طرح الألبوم كامل في نفس التوقيت، أوضح أن أول أغاني الألبوم "بشواتي" سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم، متمنيًا أن تلقي الأغاني الجديدة إعجاب المستمعين والجمهور.

وأضاف أن المنتج ريتشارد الحاج صاحب مدرسة مهمة في الفن، فهو يهتم جدًا بالغناء الأصيل بعيدًا عن أشكال التلوث السمعي، إذا نسعى سويًا لتقديم فن محترم، لأننا نعتبر الفن أخلاق ورسالة يجب أن تصل للناس بكل احترام، مشيرًا إلى أنه يناقش في ألبوم "بشواتي" مواضيع مختلفة على مستوى الكلمات والأفكار.

وتابع: "شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائما أفضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية "سينجل"، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما والرومانسية والموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع.

وأشار إلى أن الفنان يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، لكن بسبب ضعف الإنتاج يدفع المطرب لتقديم أغاني سينجل.

وتابع مجد القاسم: "أعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد، ودائمًا أتفاءل بطرحها في فترة الأعياد".

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