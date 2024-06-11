حسين فهمي يكشف السبب وراء عدم مشاركة الأفلام المصرية في المهرجانات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسين فهمي عن رأيه في قلة مشاركة الأفلام المصرية بالمحافل السينمائية العالمية وذلك عبر أحد اللقاءات الصحفية ونشر مقطع فيديو من اللقاء عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر فهمي وهو يتحدث عن السبب وراء عدم مشاركة الأفلام المصرية في المهرجانات العالمية، وأشار إلى أن السبب هو اقتباس معظم الأفلام خلال الفترة الأخيرة من أعمال سينمائية أمريكية، وأن الأمر أصبح تجاري للغاية، وأن السينما المصرية ككل اتجهت للناحية التجارية أكتر.

وعلق حسين فهمي: "احنا أفلامنا مش أفلام أوريجينال، احنا يا إما واخدين مواضيع قريبة من السينما الأمريكية، يا إما عندنا حاجات متبقاش عارف الفيلم ده متصور في انهي بلد يعني ايه ده، مين دول الناس اللي عايشين دول على الشاشة، دول معانا يعني، فكل ما كان الفيلم أصلي، كل ما كان الموضوع حقيقي نابع من المجتمع نفسه".

واستكمل: "كل ما كان الفيلم صادق، يخش مهرجانات فعشان كده الشباب الجديد النهاردة بيعمل مواضيع شيقة جدًا، والسينما المصرية كمان يعني للأسف اتجهت للناحية التجارية أكتر فبقى الفيلم تجاري وفيلم تجاري مش مصري حتى، يعني أصل كل ما كنت صادق في الانتماء للوطن، كل ما كانت النتيجة هتبقى مبهرة للعالم".

وحرص الفنان الكبير حسين فهمي على حضور العرض العالمي الأول للفيلم المصري "رفعت عيني للسما" ضمن مشاركته بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام وفوزه بجائزة "العين الذهبية" في سابقة هي الأولى للسينما المصرية في تاريخ أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

ويستعد حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 45 هذا العام والتي تقام في الفترة من 13- 22 نوفمبر المقبل.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حسين فهمي كانت بمسلسل "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض مطلع العام الجاري.

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