بحضور شيكو وأحمد مراد ورامي إمام.. 30 صورة من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وكان من أبرز الحضور الفنان شيكو، السيناريست أحمد مراد، المخرج رامي إمام، الفنانة فيدرا، الفنانة نسرين أمين، الإعلامية رزان مغربي، الفنان فراس سعيد، الفنان محمد لطفي، الفنانة حنان يوسف، الفنانة إنجي وجدان، المنتج أحمد بدوي، الفنان وائل عبد العزيز، الفنان سيد رجب، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وشهد مركز المنارة للمؤتمرات مؤتمر صحفي بحضور صناع الفيلم وناقشوا خلاله تفاصيل العمل مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، وحضر المؤتمر المخرج طارق العريان، السيناريست صلاح الجهيني، المنتج موسى عيسى، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان علي صبحي.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

"أعتذر".. عمرو مصطفى يثير الجدل بـ منشور غامض على الفيسبوك

أول تعليق من الموسيقيين على مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي