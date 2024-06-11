نانسي عجرم تستمتع بعطلة الصيف مع عائلتها في ايطاليا (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في أحدث ظهور لها رفقة عائلتها، أثناء استمتاعها بأجواء الصيف الرائعة في إيطاليا.

ونشرت نانسي مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام"، وعلقت: "أحب هذه اللحظات الهادئة!".

وأضافت: "استمتعوا بيومكم يا رفاق، الأجواء تبدو جميلة جميعًا أحبكم جميعاً .. أسطورتنا تبدين لطيفة للغاية".

وظهرت نانسي عجرم أثناء قيامها برحلة بحرية رفقة أسرتها، بإطلالة رقيقة، مرتدية بنطلون باللون البني، وتيشيرت باللون الأبيض.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجمة البوب استمتعي بيومك الجميل"، "أحبك كثيرًا"، "جميل جدا أحبك كثيرًا"، "أفضل عائلة على الإطلاق"، "مشاء الله قمر وجميلة".

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