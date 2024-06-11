إيناس الدغيدي وأمير المصري وأسماء جلال.. 23 صورة من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

احتفل فريق عمل فيلم "ولاد رزق 3" بالعرض الخاص استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتهنئة صناع الفيلم وهم المخرجة إيناس الدغيدي، الفنان ماجد المصري، الفنانة أسماء جلال، الفنان أمير المصري، الفنانة حلا شيحة، السيناريست أحمد مراد، المنتج أحمد بدوي، الفنانة حنان يوسف، الفنانة إنجي وجدان، الفنان فراس سعيد، الفنان وائل عبد العزيز، المخرج رامي إمام، الفنانة فيدرا، الإعلامية رزان مغربي، الفنان شيكو إلى جانب فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان علي صبحي، الفنان سيد رجب، الفنان محمد لطفي، الفنان آسر ياسين، الفنانة نسرين أمين، السيناريست صلاح الجهيني، المخرج طارق العريان.

وشهد مركز المنارة للمؤتمرات مؤتمر صحفي بحضور صناع الفيلم وناقشوا خلاله تفاصيل العمل مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، وحضر المؤتمر المخرج طارق العريان، السيناريست صلاح الجهيني، المنتج موسى عيسى، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان علي صبحي.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

"هو اللي جه سلم عليا".. أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لموقف محرج من عمرو دياب

"التحقيق اليوم".. متحدث الموسيقيين يوضح موقف مسلم من حفل الجمعة