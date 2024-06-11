شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم بمؤتمر ولاد رزق: ممارستي فنون القتال ساعدتني في الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان كريم قاسم خلال المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق في الجزء الثالث، إنه سعيد بمشاركته في الفيلم وإنه كان يعتقد أن العمل فيلم واحد فقط لكنه تفاجأ بأن العمل يتحول لأجزاء .

وأضاف كريم قاسم أن علاقته بأبطال العمل في الكواليس كلها شغب وأنه مشاغب في الكواليس لكنه يتعلم من أحمد عز وعمرو يوسف خاصة وأن لديه طاقة كبيرة للحركة.

وأشار كريم قاسم، "المختلف في دوري الجزء ده يمكن إني زي ما قلت الصغير كبر وبقيت أعمل أكشن بنفسي أكتر، واستغليت في ده اني بعرف العب مارشيل ارتس أو فنون قتال بشكل احترافي".

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانان أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفا شرف وكذلك رزان مغربى.

والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations .

