شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين وسيد رجب وشيكو على السجادة الحمراء لعرض فيلم ولاد رزق 3.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجوم رزان المغربي ونسرين أمين وشيكو وسيد رجب ويسرا اللوزي ومحمد الشرنوبي على حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، والذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات.

ويأتي ذلك بعدما أقيم عرض خاص للصحافة المصرية والعربية عصر اليوم الثلاثاء، تلاه مؤتمر صحفي جمع صناع الفيلم للحديث عن العمل.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفا شرف وكذلك رزان مغربى. والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations.