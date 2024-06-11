شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: صورة مديحة يسرى بشوارع روتردام لا تنسى منذ عرض سهر الليالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربى النجم أحمد حلمى فى دورته الرابعة والعشرين فى هولندا، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التى بدأت مع نهاية التسعينيات، وهو النجم الذى تألق منذ ظهوره الأول فى السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني".

وقال أحمد حلمي في حواره لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن "لا أزال أحتفظ بالعديد من ذكريات عرض فيلم سهر الليالي في مهرجان روتردام، فوقت عرض الفيلم في مصر أحدث العمل ضجة كبيرة لأنه كان مغايرا لما يقدم على الشاشة وكان فيلما به العديد من القضايا والنقاشات وجديد على سوق السينما الذي كان وقتها الكوميديا هي الحصان الرابح، وكان يضم كبار نجوم الفن وأحداثه قريبة من الناس، تلك الضجة التي حدثت في مصر انتقلت لهولندا، وأتذكر وقتها أن الفنانة القديرة مديحة يسري كانت هي المكرمة الرئيسية في المهرجان، وعندما وصلت لروتردام، وجدت صورة كبيرة جدا للفنانة مديحة يسري في شوارع روتردام في هولندا وذلك منحني شعور كبير بالسعادة والفرحة، خاصة وأن المهرجان له طبيعة خاصة".

وأشار أحمد حلمي "مهرجان روتردام للفيلم العربي، هادئ وحميمي تشعر فيه بكونه فرد من عائلة بلا صخب أو دوشة بلا داعٍ أغلب الفعاليات بسيطة في شكلها ومحتواها حتى أن ندوة تكريمي جاءت بسيطة وفي مكان بسيط ووسط أجواء رائعة ولذلك حضرت للندوة وأنا على دراجة، والجميل في الأمر أن ذلك الامر لا يتغير منذ أن حضرت عرض فيلم سهر الليالي وحتي الآن تشعر بالبساطة وأنك وسط أصحابك وأصدقائك".



أحمد حلمي والزميل علي الكشوطي



أحمد حلمي والزميل علي الكشوطي