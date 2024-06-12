شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يعلن انزعاجه من العمل على فيلم Gladiator 2.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى راسل كرو عن فيلم Gladiator 2 للمخرج ريدلى سكوت، وكشف أنه "منزعج" من إنتاج جزء ثانٍ منه، وفى أحدث مقابلاته صرح كرو قائلا: "أنا غير مرتاح بعض الشىء لحقيقة أنهم يصنعون فيلمًا آخر، لأننى بالطبع ميت وليس لدى رأى فيما سيتم تقديمه، لكن بعض الأشياء التى سمعتها كانت مثل أن الجزء الجديد ليس جزءًا من الرحلة الأخلاقية لتلك الشخصية المعينة".

وتابع كرو قائلا: "أفكر في العمر الذي كنت فيه عندما صنعت هذا الفيلم وكل الأشياء التي جاءت بعده، والأبواب التي فتحها لي هذا الفيلم خاصة، وبالتأكيد توجد مسحة من الكآبة، ومسحة من الغيرة بسبب عدم مشاركتى في جزء جديد من Gladiator ".

لعب كرو دور البطولة في فيلم Gladiator الذى طرح عام 2000 في دور الجنرال الروماني ماكسيموس ديسيموس ميريديوس، الذي تعرض للخيانة والاستعباد كمصارع، وهو يقاتل في طريقه إلى أعلى الرتب للانتقام لمقتل عائلته والإمبراطور.

وسيلعب بول ميسكال دور البطولة في فيلم Gladiator 2، والذى سيركز على لوسيوس، ابن لوسيلا التي تلعب دورها كوني نيلسن في الفيلم الأول، والتي ستستعيد دورها، وسينضم إلى طاقم العمل أيضًا بيدرو باسكال، ودينزل واشنطن، وجوزيف كوين.