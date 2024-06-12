شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".





فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي"، كما قدم أعمالا مسرحية مثل "الزعيم" و"كعب عالي".