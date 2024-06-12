أحمد عز.. كبير عائلة " ولاد رزق "

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النجم أحمد عز نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية وأصبح نجم شباك في السينما.

كما أصبح أحمد عز نجم كبير في الدراما وشارك في أعمال وطنية تركت بصمة في مشواره الفني.

أحمد عز

أحمد عز الدين علي عزت مواليد 23 يوليو 1971، ممثل مصري، ظهر لأول مرة مع النجمة أصالة في كليب «لما جت عينك في عيني».

عام ١٩٩٩ راهنت عليه المخرجة إيناس الدغيدي في فيلم “كلام الليل”.

أحمد عز

وظهر بمشهد صغير في فيلم كلام الليل، التي أتاحت له الفرصة فيما بعد للقيام ببطولة فيلم مذكرات مراهقة.

شهرته

برزت شهرته في فيلم “مذكرات مراهقة” عام ٢٠٠٣.

ولفت الأنظار إليه عندما لعب دور البطولة أمام الفنانة يسرا في مسلسل ملك روحي.

أحمد عز

وبعده فيلمي حب البنات وسنة أولى نصب.

ابتعد بعد ذلك عن الأدوار الرومانسية واتّجه لأفلام الحركة، والإثارة والتشويق.

أهم الأفلام

المصلحة والممر والخلية وولادة رزق والرهينة والخلية

أهم المسلسلات

مسلسل هجمة مرتدة والإختيار وعمرو بن العاص والإكسلانس وأبو عمر المصري.

أحمد عز

كان يحلم بالتمثيل من أيام المدرسة وبعدها الجامعة، وكان يتابع الوسط الفني من بعيد؛ لكّنه لم يفكّر في دراسة التمثيل لأن الإنتاج السينمائي وقتها كان محدوداً جداً، وخشي من عدم وجود فرصة بعد ذلك للعمل، فدرس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب، جامعة عين شمس وبعد تخرّجه، عمل في مجال الفنادق.

عمل بالفنادق قبل التمثيل

عمله بمجال الفنادق لم ينسه حلمه بالتمثيل، فبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء، على أمل أن تفتح له أبواب السينما.

أحمد عز

في عام 2003، شارك عز في بطولة مسلسل ملك روحي بجانب يسرا ومن هنا بدأت انطلاقته.

حيث شارك في 4 أفلام في عام 2004 وهي: حب البنات، وسنة أولى نصب، وشباب تيك أواي، ويوم الكرامة. وفي عام 2005، شارك في فيلم الباحثات عن الحرية مع داليا البحيري. وفي نفس العام، قدم دورًا بعيدًا عن الأدوار الرومانسية في فيلم ملاكي إسكندرية، حيث تمرّد علي الأدوار الرومانسية التي حاول الكثير من المخرجين حصره في قالبها، ومن وقتها اتجه إلي أفلام الأكشن والإثارة.

أحمد عز

تميز عز بتنوعه في أدواره، حيث قدم أدوارًا جمعت بين الرومانسية، والكوميديا، والإثارة مثل دوره في الرهينة عام 2006.

الشبح

وفي العام التالي، قدم واحد من أنجح أدواره علي الإطلاق في فيلم الشبح وفي عام 2008، قدم فيلم مسجون ترانزيت، وظهر كضيف شرف في سيت كوم العيادة.

وفي عام 2009، قدم فيلم بدل فاقد مع منة شلبي، وقدم مسلسل الأدهم. وفي عام 2010، ظهر كضيف شرف بفيلم الثلاثة يشتغلونها.

في عام 2021، ظهر بشخصية سيف العربي في مسلسل هجمة مرتدة كدور رئيسي، والاختيار 2 كضيف شرف.

أحمد عز

كما قدم فيلم العارف في نفس العام. وقدم 3 افلام في عام 2022 وهم: كيرة والجن وفي الحب والحياة والجريمة. وظهر في مسلسل الاختيار 3 في نفس العام.