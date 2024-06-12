عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغنياته "الطعامة"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان “الطعامة”، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ودلك خلال أيام قليلة.

وطرح عمرو دياب، برومو الأغنية والتي تحمل اسم الطعامة عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتفيا بكلمة قريبا للاشارة لقرب طرح الأغنية.

https://www.facebook.com/share/r/xrCFvMTUYrugqxiM/?mibextid=qi2Omg

ومن ناحية أخرى يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري، ومقر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وان الحفل يعد الاضخم في لبنان هذا الصيف .

آخر حفلات عمرو دياب

وكان عمرو دياب قد احيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة للحفل في وقت سابق عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة .

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في اخر حفلات الهضبة هناك.