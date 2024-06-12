علي صبحي: أشعر بامتنان كبير بوجودي في "ولاد رزق 3".. وكوري لا يشبهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وتحدث الفنان علي صبحي الذي يظهر بشخصية كوري في الجزء الثالث من الفيلم، قائلا "أشكر الحضور، وشخصية كوري يُسأل عنها أستاذ طارق"، لافتا أنه انضم للفيلم اثناء تصويره.

وأشار المخرج طارق العريان إلى أن طريقة الكلام الخاصة بالشخصية ابتكرها علي صبحي قبل التصوير بيوم ومع مرور الأيام الشخصية تطورت أكثر.

وتابع علي "كوري لا يشبهني، وأشعر بامتنان كبير بوجودي في ولاد رزق ٣، خاصة وأنني من المعجبين بـ ولاد رزق، وأشكر ربنا وأستاذ طارق وأستاذ موسى عيسى وأستاذ صلاح الجهيني".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.