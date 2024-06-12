منتج "ولاد رزق 3" وطارق العريان يكشفان سبب عدم مشاركة أحمد الفيشاوي في الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

كشف المنتج موسى عيسى عن سبب عدم مشاركة الفنان احمد الفيشاوي في الجزء الثالث من ولاد رزق ٣، موضحا "كان مرتبط بأفلام وتصوير عشان كده مقدرش يكون معانا في التصوير في السعودية".

وقال المخرج طارق العريان "قرار تصوير الفيلم جه في أسبوعين، ومكانش معانا غير فكرة وجالنا الدعم من المستشار تركي آل الشيخ وكان فيه فرصة نصور تايسون فيوري ويكون هو ده اللي هيسرقوه، وكلنا رحنا ومحدش فيهم كان ماضي، بس الفيشاوي قال قدامه ست شهور لارتباطه بتصوير أفلامه".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.