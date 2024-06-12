بكاء كيفن سبيسي على الهواء بعد بيع منزله في مزاد علني بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضاف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، الممثل الأمريكي كيفن سبيسي ببرنامجه الحواري "Piers Morgan Uncensored" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، في أول ظهور إعلامي له منذ قضايا التحرش الجنسي التي لاحقته خلال الفترة الماضية.

وأجهش "سبيسي" في البكاء أثناء حديثه مع "مورجان" بسبب خسارته منزله في بالتيمور والذي يعرض في مزاد علني نظرًا لعدم قدرته على سداد الفواتير بسبب اتهامه مؤخرًا بالعديد من قضايا التحرش الجنسي والتي أثرت بالسلب على مسيرته المهنية في هوليوود وعزوف كبرى شركات الإنتاج من التعامل معه خوفًا من الفشل وعدم تحقيق أي أرباح لأعمالهم السينمائية سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي.

وكشف "بيرس مورجان" خلال إحدى فقرات البرنامج عدد من المشاهد الخاصة بالمسلسل الوثائقي "بدون قناع" الذي عرض مؤخرًا على قناة "Investigation Discovery" ويستعرض عدد من فضائح "سبيسي" الجنسية وسط مواجهة عدد من ضحاياه، وبدى سبيسي مرتبكًا ولكنه تدارك الموقف سريعًا وبدأ في الدفاع عنه نفسه مؤكدًا أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال في المحاكم.

وانتقد الممثل الأمريكي كيفن سبيسي مؤلف ومخرج المسلسل الوثائقي وأوضح أنه طلب من القناة الرابعة البريطانية الرد على هذه الاتهامات لكن قوبلت بالرفض من قبل إدارة القناة، ليخرج "سبيسي" عن صمته ووصف المسلسل بأن تم إنتاجه فقط من أجل المزيد من المشاهدات".

يذكر أن كيفن سبايسي لديه فيلم وحيد من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو فيلم التشويق "The Contract" للمخرج الإيطالي ماسيمو باولوكي.

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