طرح مهرجان "القاضية" الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3" عن الأغنية الدعائية بعنوان "القاضية" على طريقة المهرجانات للمؤدي إسلام شندي ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في السينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم "ولاد رزق" على "انستجرام" مقطع فيديو من كواليس الأغنية وعلقت: "ميتخافش علينا عشان إحنا بيتخاف مننا".

وأقيم مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وسط حضور فريق عمل الفيلم إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد وتهنئة صناعه على طرحه بالسينمات.

كما شهد مركز المنارة مؤتمر صحفي بحضور صناع الفيلم وهم المخرج طارق العريان، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، السيناريست صلاح الجهيني، المنتج موسى عيسي، الفنان علي صبحي، وناقشوا خلاله تفاصيل العمل مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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