أحمد عز: "أنا زملكاوي وعايزين نقلل حدة التعصب عشان ننتج ونبدع أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

قال الفنان أحمد عز إنه زملكاوي، ولكن عندما يلعب الأهلي خارج مصر يكون من أوائل الذين يشجعونه.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم للحديث عن فيلم ولاد رزق- القاضية، في مركز المنارة للمؤتمرات

يوم الثلاثاء: "عايزين نموت التعصب ده واللي شايف انه بقى زيادة قوي الفترة اللي فاتت، وبتضابق من جملة إن الممثل ده أحسن والفيلم ده جاب اكتر من الفيلم التاني، هي مش كده، العمل الفني عمل جماعي ولا يمكن أنجح إلا وسط ناس ناجحة".

واختتم "عايزين نقلل حدة التعصب، فيه ناس ممكن الكلام ده يستفزهم ويعصبهم، وكل ما نقلل التعصب كل ما ننتج أكتر ونبدع أكتر، وفي النهاية الأهلي والزمالك فرق مصرية".

شهد مركز المنارة للمؤتمرات الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.