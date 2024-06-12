بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد المطرب عمرو دياب لطرح أحدث أغنية الجديدة لصيف 2024، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ونشر "الهضبة" برومو الأغنية الجديدة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسم "الطعامة"، معلنًا طرح الأغنية في القريب العاجل.

يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري.

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