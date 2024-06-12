وفاة المؤلف فاروق صبري بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة المنتج والمؤلف فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

وكتب خالد سرحان: "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير ورئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري"

وكان فاروق صبري قد تعرض لأزمة صحية الشهر الماضي، نقل على إثرها للمستشفى

فاروق صبري كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها: (الظالم والمظلوم، الزعيم، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، البعض يذهب للمأذون مرتين) وغيرها من الأعمال الناجحة