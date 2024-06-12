إليسا أنيقة ومريم الخشت بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

شاركت الفنانة زينة متابعيها ،أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها، أثناء استمتاعها برحلتها الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

كارولين عزمي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

إليسا

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع"X"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود".

درة

ظهرت الفنانة درة وهي تستمتع بعطلتها الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج جريء.

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جمبسوت باللون البرتقالي.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري متابعيه أحدث ظهور له، أثناء قضاء عطلته الصيفية، ونشر الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت برشاقة ملحوظة وإطلالة كاجوال ارتدت خلالها تيشرت وبنطلون باللون الأسود.