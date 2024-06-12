"متواضع وبيضحك مع الناس".. كيف تعامل خالد النبوي مع الجمهور بعد طلب التقاط الصور معه؟



محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الفنان خالد النبوي لموقف طريف، أثناء العرض الخاص من فيلم "أهل الكهف" بسينما مول مصر.

حاول الجمهور التقاط الصور التذكارية مع خالد النبوي، وطلب أحدهم ذلك بوضع "يده على كتفه"، لكنه تعامل باحترافية مع الأمر ورد بطريقة مهذبة.

فوجئ "النبوي" أثناء دخوله مول مصر بوجود عدد كبير من المعجبين في انتظاره، وحاول بعض الأشخاص التقاط الصور معه، واستقبل الأمر بصدر رحب، وظهر وهو يضحك مع الجميع.

وظهر خالد النبوي في فيديو آخر وثق موقف له مع أحد الأشخاص، والذي فاجأه أثناء دخول العرض الخاص بوضع يده على كتفه، لكن الفنان لم يغضب وتفاعل معه، وسط إشادات من رواد التواصل الاجتماعي بالموقف

واحتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور نخبة من النجوم والمشاهير وذلك بسينما مول مصر.

فيلم "أهل الكهف" مقتبس من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي حول قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.



https://www.tiktok.com/@moze3.egypt/video/7378966278221958406?is_from_webapp=1&sender_device=pc



https://www.tiktok.com/@la2tatv/video/7379340403583012101?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7379255021572244998

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