شكرا لقرائتكم خبر عن موسم سينمائى صيفى ملىء بالنجوم.. عز وفهمى ومحمد إمام وخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق المعركة الشرسة على شباك الإيرادات السينمائية لموسم عيد الأضحى بين عدد من نجوم الصف الأول فى السينما، حيث تبدأ شركات الإنتاج طرح الأفلام الجديدة التى تخوض المعركة خلال هذا الموسم.

ومن هذه الأفلام أولاد رزق 3.. القاضية بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

احمد عز

كما طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس" بطولة النجم أحمد فهمي البوسترات الفردية لأبطال العمل، ضمن الحملة الترويجية التي بدأتها خلال الأيام الماضية، استعدادا لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم عيد الأضحى أيضا، وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، وتقدم لبلبة دور نجوى، بينما تلعب روبى دور جيجى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.



احمد فهمى

فيلم "أهل الكهف "مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "اللعب مع العيال" تريلر العمل والذي يسيطر عليه الكوميديا، حيث يتخذ مدرس قرارا متهورا بالنقل لمدرسة في منطقة صحراوية، لكنه يواجه مصيرا لم يكن يتوقعه، وهو العمل الذي يعرض في عيد الأضحي.

فيلم "اللعب مع العيال" يجسد فيه شخصية "مدرس تاريخ"، والفيلم من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ويشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" كلا مصطفى غريب، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.