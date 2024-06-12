شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل ناعيا فاروق صبرى: رحل أحد أقطاب السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نعى المنتج محمد العدل، المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، وعلق قائلا على صفحة فيس بوك: "رحل أحد أقطاب السينما المصرية، وركن من أركان تاريخها.. رحل فاروق صبري".



محمد العدل



وأعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة المنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".