شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان فاروق صبرى بعد ظهر اليوم من مصطفى محمود والعزاء بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

يشيع جثمان المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما اليوم فى صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، كما يقام العزاء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض. وتطالب الأسرة بمراعاة مشاعرها أثناء دفن الجثمان، وتطالب بعزاء بدون تغطية إعلامية.

أعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي"