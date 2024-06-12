شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يطرح أحدث أغانيه بعنوان "مفاجأة" والان مع تفاصيل الخبر

طرح المطرب أورتيجا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "مفاجأة"، كلمات وألحان أمير شيكو، وميكس وماستر طارق حشيشو.

وطرح مؤخرا المطرب أورتيجا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "مش فارقة معايا" والتي سوف يطرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات Mix، ألحان أورتيجا، توزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر.

والأغنية مختلفة تمامًا عما قدمه أورتيجا من قبل ويعكف على الانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بلون مختلف.

وكان أورتيجا طرح مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "خليك في نفسك" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في شهر سبتمبر الماضي، والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.