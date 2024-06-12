شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، رئيس اتحاد الفنانين العرب، بمزيد من الحزن والأسى المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وافته المنية قبل قليل بعد رحلة مرض صعبة.

وأضاف بيان مجلس نقابة المهن السينمائية: "نعزى أسرة الراحل والمجتمع السينمائي في مصر والعالم العربي في رجل أثرى المجال السينمائي بإبداعه، إنا لله وإنا إليه راجعون، للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان".

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".