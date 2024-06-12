شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتج فاروق صبرى والان مع تفاصيل الخبر

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويشيع جثمان المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما اليوم بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وأعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".