شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل فاروق صبرى تطالب بعدم التغطية الإعلامية فى تشييع الجنازة والعزاء والان مع تفاصيل الخبر

طالبت أسرة الراحل السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما الإعلام بمراعاة مشاعرها أثناء دفن الجثمان وتطالب بالعزاء بدون تغطية إعلامية.

ويشيع جثمان المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما اليوم بعد صلاة ظهر اليوم، والذى رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

أعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".