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من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان

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ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت الرومانسية علي المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان وخطف الثنائي الأنظار على السجادة الحمراء لفيلم ولاد رزق 3، الذي أقيم بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور أبطاله.

طارق العريان ونيكول سعفان 

وتألقت نيكول سعفان على السجادة الحمراء، لفيلم ولاد رزق حيث ارتدت فستانًا أبيض مكشوف الظهر.

يعتبر فيلم ولاد رزق شاهد علي علاقات طارق العريان في الحب والانفصال.

حيث ظهرت زوجة طارق العريان نيكول سعفان في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق ٣ وذلك بعدما انفصل عن النجمة أصالة.

 

بينما ظهرت أصالة طليقه طارق العريان برفقته في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق ٢ عام ٢٠١٩ عندما كانت زوجته في ذلك الوقت ودعمته.

 

معلومات عن طارق العريان 

طارق العريان (12 سبتمبر 1963) هو مخرج فلسطيني من مدينة جنين، ولد في دولة الكويت ومقيم في مصر ويحمل الجنسية الأمريكية بعد إقامته بأمريكا مدة طويلة إلى جانب جنسيته الاصلية (الفلسطينية).

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طارق العريان ونيكول سعفان 

هو ابن المنتج السينمائي رياض العريان الذي أنتج أغلبية أفلام أحمد زكي.

تعلم العريان مبادئ الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية الينوي بشيكاغو، مما أثر إيجابًا على أعماله التي تلقى نجاحًا بحكم مزجه للسينما العربية مع اللمسة الغربية.

زيجات طارق العريان 

تزوج طارق العريان ثلاث مرات، الأولى في أوائل التسعينات من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى «هالة العطال» وأنجبت منه ابنه «عمر» سنة 1990 وانفصلا ليتزوج ثانية من الإعلامية المصرية انجي علي فانفصل مرة ثانية، وكان متزوج من المطربة السورية أصالة نصري منذ 27 مارس 2006 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2020، ولديه منها توأمهما آدم وعلي بتاريخ 27 مايو 2011.

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طارق العريان وأصالة

استطاع طارق العريان وضع بصمته في الساحة الفنية.

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طارق العريان ونيكول سعفان

أهم أفلامه

فيلم الإمبراطور عام 1990 بطولة أحمد زكي، رغدة.


السلم والثعبان عام  2002 بطولة أحمد  حلمي.


فيلم أسوار القمر  عام 2015 بطولة مني زكي، آسر ياسين.

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طارق العريان ونيكول سعفان


الخلية بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، أمينة خليل.


فيلم ولاد رزق 2 عام 2019 بطولة أحمد  عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي.

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طارق العريان ونيكول سعفان


للعريان أيضًا رصيد مهم في إخراج الفيديو كليبات للعديد من المطربين على رأسهم: أصالة، عمرو دياب، آمال ماهر، نوال الزغبي، رامي صبري وغيرهم.

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طارق العريان ونيكول سعفان

يتمتع طارق العريان بأسلوب خاص في الإخراج خصوصًا في عناصر الديكور والإضاءة، ودراسته للإخراج في الولايات المتحدة طبعت عليه أسلوبًا خاصًا في أفلامه.

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طارق العريان ونيكول سعفان

وهو يحاول دائمًا أن يكون حلقة الوصل بين السينما العربية والغربية، ولكن يظهر هذا بشكل مبالغ فيه أحيانًا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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