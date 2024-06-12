فن ومشاهير

ولاد رزق 3 .. 20 صورة من العرض الخاص لـ "القاضية"

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

 

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

أسماء جلال
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أحمد عز
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عمرو يوسف

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3 

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت .

 

ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، اليوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، مقرر أن ينطلق عرضه بسينمات الوطن العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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آسر ياسين وزوجته
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كريم قاسم
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أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم  ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

 

حقق فيلم ولاد رزق ، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

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طارق العريان
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كريم قاسم ورزان مغربي
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أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3
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أحمد غزي
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مريم الخشت
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صدقي صخر
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ياسمينا العبد
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أمير المصري
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أسماء جلال
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عمرو يوسف
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أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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