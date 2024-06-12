شيرين عبدالوهاب تدخل "عش الزوجية" للمرة الثالثة قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت النجمة شيرين عبدالوهاب ، بخطوبتها منذ أيام قليلة، على شاب من خارج الوسط الفني، ومن المقرر أن تحتفل بعقد قرانها خلال الفترة المقبلة.

خطوبة شيرين عبدالوهاب

كشفت وسائل إعلام محلية، أن شيرين عبدالوهاب تستعد خلال الفترة المقبلة بعقد قرانها على رجل من خارج الوسط الفنية، مؤكدة أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته في الوقت الحالي.

صرحت شيرين عبدالوهاب، أنها تعيش قصة عشق منذ فترة، وأن أغنية “ليلة بيضة - زينة العرايس” هي وش السعد عليها.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

طرحت شيرين عبدالوهاب آخيرًا أغنية بعنوان “الدهب”، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، تقول كلماتها:" قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو و جيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

عيني علي اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايماً بتغرق

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الاول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا ".

كانت آخر إصدارات شيرين الغنائية من خلال “المترو”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها “في محطه المترو وانا ماشيه من يومين انا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا انا خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل فيه روحي وفي قلبي اي قربلي خطوه وقالي فجأه اي النظام دقات قلبي سريعه ومن غير انتظام وضحكلي نفس الضحكه قولت خلاص تمام كده انا انا قبل اما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمه تاه من قبل ما اعرف هو مين كده كده كده خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل في روحي وفي قلبي اي في محطه المترو وانا ماشيه من يومين خد قلبي مني ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا ”.