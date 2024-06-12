نقابة الموسيقيين تنعي فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

ياسر رشاد - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، في بيان رسمي، السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والذى رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان نقابة الموسيقيين الآتي:" تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل فاروق صبري ، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعلن الفنان خالد سرحان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسي أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

فاروق صبري

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، ومن أبرز أعماله فيلم ليلة بكى فيها القمر، البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي