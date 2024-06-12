"قبل عرض أهل الكهف".. خالد النبوي يشكر فريق العمل وراء الكاميرا: "تعيش السينما بمواهبها الحقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان خالد النبوي على توجيه الشكر والتحية لفريق عمل فيلم "أهل الكهف" وراء الكاميرا والذين كانوا جزءًأ أساسيًا من خروج الفيلم للنور بعد تعرضه للعديد من التأجيلات خلال الأعوام الماضية، وذلك قبل ساعات من بدء عرضه بالسينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية لأبرز نجوم وصناع السينما المصرية.

ونشر "النبوي" بوسترات الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "عن الناس الحلوة وراء الكاميرا اللي عملت فيلم أهل الكهف، برافو ياسمين القاضي مصممة الملابس، ملابس رائعة مبهرة نقلتنا لزمن الفيلم بإشراف المخرج الكبير عمرو عرفة، وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية، من بكرة نتقابل في دور العرض".

واحتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور نخبة من النجوم والمشاهير وذلك بسينما مول مصر.

فيلم "أهل الكهف" مقتبس من مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، ريم مصطفى، محمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي حول قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان خالد النبوي كانت بمسلسل "إمبراطورية م" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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