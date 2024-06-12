شكرا لقرائتكم خبر عن الأراجوز المصري فى أهم متاحف الدمى بالعالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات طويلة من شهرته، وتكريما للأراجوز المصري وتاريخ الدمى والعرائس المصرية تم تدشين ركن للعروسة المصرية في متحف أتلانتا للدمى، والذي يعد من أشهر متاحف العالم، حيث خرج من هذا المركز مسلسل الدمى الشهير عالم سمسم، ويضم المتحف أيضا قسما كبيرا لتاريخ عالم سمسم وشخصياتها المختلفة، كما يضم المتحف أقساما مختلفة للدمى من جميع أنحاء العالم شرقا وغربا لشرق آسيا وآخر لأوروبا وآخر لأمريكا الجنوبية.

كما تم تدشين ركن للعروسة المصرية احتفالا بتسجل الأراجوز المصري على قوائم اليونسكو، بالإضافة لعرض دائم على إحدى شاشات المتحف لأحد عروض فرقة "ومضة للأراجوز وخيال الظل"، ويقدم العرض المرافق للمعرض الدائم الفنان على أبو زيد أحد أعضاء فرقة ومضة، وشيخ لاعبي الأراجوز في مصر الراحل عم صابر المصري، ويقتني المتحف عدد 43 دمية مصرية للفنان د نبيل بهجت مؤسس ومدير فرقة ومضة، ويأتي هذا التدشين أيضا احتفالا بمرور عشرين عاما على تأسيس الفرقة.

ويضم ركن الدمى المصرية داخل المتحف نسخة متكاملة لدمى الأراجوز المصري مع كل دمية نبذة تاريخية عنها والأسماء المتخلفة لها، وصورا متنوعة أيضا منهم "دمية الأراجوز المعروفة" ومعها شرح توضيحى لها، ودمية "ابن الأراجوز فلفل" أوالسنؤم وزوجتى الأراجوز الكوديانة ودمية "الست قمر" وغيرها من النماذج المختلفة، كما ضم القسم المجموعة المصرية في المتحف مستنسخات متعددة لدمى خيال الظل على مدى العصور، وأيضا نماذج من دمى خيال الظل الحديثة، وجميعها من تنفيذ الدكتور نبيل بهجت.

كما ضمت المجموعة المصرية أشكالا ونماذج من دمى مصرية أخرى كعروسة مولد النبي، وبعض دمى الاحتفالات المتعددة والمتنوعة، وفي هذا الإطار يتم تقديم تسجيلات مختلفة لعروض فرقة ومضة بشكل دائم ومستمر كنموذج أصيل لعروض الدمى الشعبية.

جدير بالذكر أن مشروع تديشين الركن المصري بالمتحف بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، واستغرق جهدا فنيا وبحثيا لتجميع النماذج الأصيلة والبعد عن النماذج المزيفة، ويعمل المتحف على عرض المجموعة المصرية بالتوالي في سياق تاريخي وجمالي يتيح أكبر قدر من المعلومات التي تسهم في نشر ثقافة الدمى المصرية بين المهتمين.



جانب من نماذج الدمي



الأراجوز المصري داخل المتحف



جانب من النماذج التى سيتم عرضها في المتحف