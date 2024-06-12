شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى وبشرى ومحمد عبد العزيز ينعون فاروق صبرى والان مع تفاصيل الخبر

نعت النجمة السورية سلاف فواخرجى والنجمة المصرية بشرى والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، المنتج فاروق صبرى، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وطالبت أسرة الراحل السيناريست والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما الإعلام بمراعاة مشاعرها أثناء دفن الجثمان، وتطالب بالعزاء بدون تغطية إعلامية.

ويشيع جثمان المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وأعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسى أنعى أخى وصديقى المنتج وليد صبرى فى وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري".

فاروق صبرى كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلى بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتى ولك تحياتي".



الراحل فاروق صبرى



بشرى تنعى الراحل فاروق صبرى



سولاف فواخرجى تنعى فاروق صبري