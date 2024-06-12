شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة شيرين عبد الوهاب.. وحسام حبيب يهنئها والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النجم حسام حبيب، النجمة شيرين عبد الوهاب وذلك بمناسبة خطوبتها من رجل خارج الوسط الفنى، وقال حسام لموقع et: "ألف ألف مبروك، العشرة والصداقة هى اللى بتدوم، وبتمنالها الرضا والسعادة وكل حاجة حلوة والنجاح دائما".

وفى سياق متصل انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية الجديدة تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" بعد تحقيقها أعلى معدلات النجاح، وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى تومة، وحققت مشاهدات بأغنية الدهب تجاوزت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمى يقدمان حفلاً غنائيًا بدبى يوم 21 يونيو الحالى، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ووضعت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب فى دبى يوم 21 يونيو، عددًا من الشروط، حيث يسمح فقط بحضور الحفل لمن هم فوق العامين، فيما بمنع دخول الرضع، كما لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا بمجرد الدخول للمرة الأولى والتحقق من التذكرة.