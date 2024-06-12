شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء العرض الخاص لفيلمى اللعب مع العيال وعصابة الماكس حدادا على فاروق صبرى والان مع تفاصيل الخبر

قررت أسرة فيلم اللعب مع العيال، وأسرة فيلم عصابة الماكس، إلغاء العروض الخاصة للفيلمين، والمقرر لها اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك حدادا على رحيل المنتج فاروق صبرى.

وطالبت أسرة الراحل السيناريست والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما الإعلام بمراعاة مشاعرها أثناء دفن الجثمان وتطالب بالعزاء بدون تغطية إعلامية.

ويشيع جثمان المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما اليوم بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وأعلن الفنان خالد سرحان على صفحة التواصل الاجتماعى وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبرى، وعلق قائلا: "بمزيد من الحزن والأسى أنعى أخى وصديقى المنتج وليد صبرى فى وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما الاستاذ فاروق صبري".

فاروق صبرى كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلى بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتى ولك تحياتي".