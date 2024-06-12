شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة للموسم الثانى من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة AMC صورة جديدة من الموسم الثانى من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon، الذى سيبدأ عرضه من يوم 29 سبتمبر المقبل، وسيتكون الموسم الجديد من 6 حلقات، تطرح بشكل أسبوعى.

مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon من بطولة نورمان ريدوس، وميليسا ماكبرايد، وكليمنس بويزي، ولويس بوتش شيجليوزي، ولايكا بلانك فرانكارد، وآن شارييه، ورومان ليفي، وإريك إبواني.

على أن يدور الموسم الثانى من The Walking Dead: Daryl Dixon مع كارول (ماكبرايد) التى تبحث عن داريل (ريدوس) بينما يتعامل مع قراره بالبقاء في فرنسا.

على أن يعرض الموسم الرابع والأخير من سلسلة Snowpiercer، على شبكة AMC، بعد شرائه من قناته الأصلية TNT، ومن المقرر أن يتم طرح الحلقات حصريًا على شبكتى AMC وAMC+ يوم الأحد 21 يوليو المقبل.

على أن يعرض الموسمان الأول والثاني من مسلسل Snowpiercer، حصريًا على AMC+ بدءًا من السبت 1 يونيو، مع طرح الموسم الثالث يوم السبت 8 يونيو الجارى.