شكرا لقرائتكم خبر عن روائع فايزة أحمد والموسيقى العربية فى حفل التراث بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى فى الثامنة والنصف مساء غدا الخميس 13 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا اسكندرية"، استمرارا لجهود الثقافة المصرية لصون التراث الغنائى.

يتضمن برنامج الحفل فاصلا منوعا لروائع الموسيقى العربية بجانب فاصل لأشهر أغانى كروان الشرق فايزة أحمد منها "موشح عجبا لغزال، يا محمد، شغلوني عيونك، حبيتك وبداري عليك، اخد حبيبي، عشان بحبك انا، مال عليا مال، يا لاسمراني، بكره تعرف، بتسأل ليه عليا، لو عديت، بياع الهوي، الفين صلاة علي النبي، جميل واسمر، يا سلام، عندما يأتي المساء، البحر نايم، استعراض الزهور، بيت العز، تعيشى يا بلدي" أداء احمد الوزيري، حنان عصام، نهي حافظ، ياسر سليمان، حنان الخولي، احمد صبري، محيي صلاح، انغام مصطفي.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.