آسر ياسين رفقة زوجته في العرض الخاص من فيلم "ولاد رزق 3" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود بكار:

وصل الفنان آسر ياسين العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" رفقة زوجته، وحرصا على التقاط الصور التذكارية من على "السجادة الحمراء".

وأقيم منذ قليل، العرض الخاص والمؤتمر الصحفي لفيلم "ولاد رزق 3" من مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

حضر العرض الخاص عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، أبرزهم الفنانة نسرين أمين، الفنانة رزان مغربي، الفنان فراس سعيد، الفنان محمد لطفي، الفنانة حنان يوسف، الفنان أحمد الرافعي، الفنانة إنجي وجدان، المخرج طارق العريان، الفنان شيكو، السيناريست أحمد مراد، المخرج رامي إمام، الفنانة فيدرا، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وناقش صناع الفيلم تفاصيل العمل خلال المؤتمر الصحفي، مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، بحضور المخرج طارق العريان، السيناريست صلاح الجهيني، المنتج موسى عيسى، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان علي صبحي.

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