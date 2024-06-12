مؤلف "ولاد رزق": تقديم جزء رابع أمر جديد على السينما المصرية.. و"الشايب" يستحق فيلم بمفرده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وقال مؤلف الفيلم صلاح الجهيني: قدمنا ٣ أجزاء بشكل مهم، ومحتاجين نحسن (الشايب) لأنه شخصية تستحق فيلم بمفردها والفكرة قائمة، وأشار إلى أن تقديم جزء رابع سيكون أمر جديد على السينما المصرية التي شهدت تقديم ثلاثة أجزاء فقط ولأول مرة ستشهد تجربة وجود جزء رابع من فيلم.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.