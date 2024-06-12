فن ومشاهير

طارق العريان يكشف حقيقة وجود جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

أدار اللقاء شريف نور الدين، والذي وجه سؤالا للمخرج طارق العريان عن سبب حب الجمهور لـ ولاد رزق في رأيه؟، وعلق طارق السبب العلاقات التي بين الأشقاء، إلى جانب أن الفيلم أكشن، وعن وجود ولاد رزق 4 قال "إن شاء الله هنكمل أربعة وخمسة وستة مكملين".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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