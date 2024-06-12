منتج "ولاد رزق 3": الجمهور حجز تذاكر العروض الأولى قبل أيام من طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وتحدث المنتج موسى عيسى، عن قيامهم بتصوير جزء من مشاهد الفيلم في السعودية، لافتا أنها بلد لم يقوموا بالتصوير فيها من قبل، مضيفا "الناس هناك فتحوا كل حاجة، الأمر أخذ وقت ومجهود".

وأشار إلى أن الجمهور حجز تذاكر العروض الأولى من الجزء الثالث قبل أيام من طرحه في دور العرض السينمائي ١٣ يونيو، ونفدت التذاكر.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.