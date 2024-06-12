عمرو يوسف: "حبيت ربيع في ولاد رزق بشقاوته ونرفزته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

وقال النجم عمرو يوسف "أشكر الحضور، وبالنسبة لشخصية ربيع كبر معي وأنا كبرت معه،ومن أول جزء عام ٢٠١٤، حبيته بشقاوته ومتغيراته ونرفزته، زي ما بدأت السلسلة من عشر سنين أكيد الشكل والمضمون تغير فيا كعمرو وبالتالي التغير حدث لربيع".

وأضاف "الفيلم كتابة احترافية من صلاح، ومع مخرج مهم زي طارق العريان ونجم كبير أحمد عز".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.