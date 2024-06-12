أحمد عز: أتمنى نعمل جزء رابع وخامس من "ولاد رزق".. والفن والصحافة عملة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد مركز المنارة للمؤتمرات اليوم الثلاثاء 11 يونيو، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

رحب النجم أحمد عز بحضور المؤتمر الصحفي من الصحفيين، قائلا "مهتمين بوجود الصحافة لأن الفن والصحافة عملة واحدة، كلنا بعد فضل ربنا الصحافة كان لها دور كبير معنا، لذلك اهتمينا جدا بوجودكم لمعرفة رأيكم قبل ما نتفرج على النسخة النهائية ونشكركم على دعمكم".

وأضاف "دائما كل فيلم بعمله بحب أعمل أعلى منه، من أول بطولة ليا اللي كانت سنة ٢٠٠٣ (ملاكي إسكندرية)، بحس عايز أعمل اكتر من كده، والمنافسة مع مرور الوقت بتزيد، وتوقع الجمهور بيزيد، ويهمني وجود ورق جيد ومخرج جيد".

عز أشار أن أي عمل فني هو عمل جماعي، ويتحقق نجاحه بتكامل كل عناصره، متابعا "ولاد رزق ٣ من أروع مواقع التصوير التي اشتغلنا بها بمتاعبها يا كريم وأتمنى نعمل الجزء الرابع والخامس".

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.